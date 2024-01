Lionel Messi gana su tercer premio FIFA 'The Best” 2024

Lionel Messi se volvió a coronar como el ganador del premio FIFA 'The Best', en una gala extraordinaria celebrada en Londres, convirtiéndose así en el mejor jugador del mundo por tercera vez en su carrera. Sin embargo, la sorpresa fue cuando el '10' no asistió personalmente a recoger el galardón y tampoco algunos representantes de su entorno presentes en la ceremonia.

Messi logró superar a sus competidores, Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes tampoco asistieron al evento. En las votaciones, Messi y Haaland empataron en puntos totales, pero el argentino se llevó el premio gracias al mayor número de votos máximos (cinco puntos) otorgados por los capitanes de las selecciones nacionales, de acuerdo con el artículo 12 de los Premios The Best.

Con esta victoria, Messi suma su tercer 'The Best', superando a los futbolistas Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, quienes ganaron estos premios desde su creación en 2016 y cuenta con dos galardones cada uno. Incluyendo al propio Lionel Messi, quien ganó la última edición en 2022.

¿CUÁL ES EL SISTEMA DE VOTACIÓN?

En una primera etapa, un grupo de expertos de FIFA y partes interesadas externas realizan una selección inicial de candidatos para 'The Best'. Cada miembro elige a sus tres jugadores, entrenadores y porteros favoritos ya sea hombre o mujer. En la segunda fase, participan capitanes, entrenadores de las 211 selecciones, periodistas de cada país miembro de la FIFA y aficionados a través de una votación en la página web de FIFA, cada uno con un peso del 25%.