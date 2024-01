Jorge Fossati: "La Copa América nos tiene que servir para sacar un grupo de futbolistas unidos"

El flamante entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, se pronunció sobre lo que será su trabajo con el equipo de todos, que luchará por revertir el mal inicio en Eliminatorias y concretar el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

En entrevista para DSports, el estratega uruguayo de 71 años aseguró que está convencido de la capacidad que tiene el futbolista peruano y confía en lograr que el grupo pueda reivindicarse en la tabla de posiciones.

"No vengo a corregir nada, sino a tratar de convencer a los jugadores de nuestra idea. No hay forma de negociar la actitud y las ganas, y creo que en la capacidad del futbolista peruano, ya me lo han demostraron en Universitario, y como estoy convencido, sí los voy a poder convencer", dijo.

SOBRE LA COPA AMÉRICA

Respecto a la Copa América que se disputará en junio y julio de este año en Estados Unidos, Fossati indicó que esta competición servirá para consolidar un grupo "más unido y más fuerte".

"Lo otro que es fundamental es que tenemos la Copa América. Si bien tiene una importancia grande, hemos sido claros que, en este momento, si apuntamos que la gran meta es la clasificación al Mundial, la Copa América nos tiene que servir para sacar un grupo de futbolistas unidos, fuertes”, sostuvo.