Fossati sobre Christian Cueva: “hoy no lo puedo convocar; pero si encuentra el nivel, claro que sí”

Foto: composición Panamericana Digital. Associated Press/Conmebol.

Jorge Fossati, el flamante entrenador uruguayo y ex DT de Universitario, habló sobre la selección peruana en conferencia de prensa. Se mostró confiado, pese a la situación en la que se encuentra la agrupación, y dejó claro que el objetivo es la clasificación al Mundial 2026.

Señaló que evaluará la actualidad de los jugadores y que la edad no será un impedimento, respecto a Paolo Guerrero que recientemente cumplió 40 años, dijo a DSports de Uruguay.

FUTURO DE CUEVA

Sobre Christian Cueva, que se perdió los últimos partidos de las Eliminatorias 2026, explicó que no descarta su convocatoria en un futuro: "Hoy no lo puedo convocar, hoy no. Pero si él juega y encuentra el nivel, claro que sí”.

Pese a la expectativa que generó Cueva con su ingreso a Alianza Lima, no logró consolidarse como titular por su bajo rendimiento y por una lesión que sufrió. Tampoco participó de las dos finales ante Universitario y no juega desde el encuentro ante ADT el pasado 21 de octubre.