Jorge Fossati: ¿Qué dijo el nuevo DT de la Selección sobre Juan Reynoso?

El estratega uruguayo, Jorge Fossati, fue presentado este miércoles en conferencia de prensa, como nuevo entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, de cara a la Copa América y lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas.

En dicho evento realizado en la Sala de Conferencias de la Videna, el nuevo DT de la "bicolor" aprovechó para referirse al estratega Juan Máximo Reynoso, quien fue sacado del cargo por los malos resultados cosechados con el combinado nacional.

"No soy amigo de Reynoso pero, conociendo su trayectoria y a su cuerpo técnico, no tenemos la menor duda que ellos pusieron su alma en esto, pero cuando los resultados no se dan, no sé si está bien o está mal, siempre se buscan cambios para ver si se endereza el camino", indicó.

SOBRE SU TRABAJO

Finalmente, Fossati habló sobre lo que será su trabajo al mando de la "Bicolor": "Vamos a sacar al Perú adelante, aquí no hay magos, no prometo resultados, pero sí poner el alma. Tenemos la meta que el aficionado peruano recupere la alegría", sostuvo.