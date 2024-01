Jorge Fossati sobre la Selección Peruana: "Yo no prometo resultados, pero prometo poner el alma”

Hoy, miércoles 10 de enero, Jorge Fossati fue presentado oficialmente a todo el país, desde la Videna, como el nuevo técnico de la selección peruana. El estratega uruguayo reveló algunos detalles sobre cómo guiará a la ‘Bicolor’, su forma de pensar, aspiraciones y cómo abordará los posibles cambios.

ACTUALIZACIÓN

1:15 p.m. Posibles convocados

"Será si tiene experiencia, muchos partidos, si está bien jugando o activo. Consideramos también si el jugador reúne las condiciones para la posición que queremos. No me fijo en la edad, me fijo en la actualidad y sí me fijo en su pasado. Puede ser un jugador maduro con 18 o uno inmaduro con 50"

1:11 p.m. Futuro capitán

“El detalle del arquero y la capitanía. Si lo hice hace meses en Universitario, pueden deducir si lo haré acá. Pedro Gallese, que recuerde, no ha sido el único capitán. Paolo Guerrero ha llevado la cinta.”, añadiendo que para él "A ti te hacen líder, tú solo no te haces líder. Los capitantes en el vestuario, en el grupo, en el plantel o en el vestuario los eligen los jugadores, no tú. Si yo decido que Pedro Gallese no sea capitán, ya saben por qué lo hago, como pasó con Carvallo".

1:10 p.m. Cambios en la Selección

“Tuve la bendita Copa América en 2004, que se jugó en Perú, y en la que yo celebraba pasar cada ronda porque me daba más tiempo de seguir armando un grupo. Trabajar en la práctica y en lo teórico. Aunque es un desafío muy complicado, el calendario nos anima mucho más. Si solo fueran los cuatro partidos antes de la eliminatoria, sería más difícil. El objetivo es la eliminatoria, pero el objetivo intermedio es la Copa América.”

12:56 p.m. Copa América

“Tuve la bendita Copa América en 2004, que se jugó en Perú, y en la que yo celebraba pasar cada ronda porque me daba más tiempo de seguir armando un grupo. Trabajar en la práctica y en lo teórico. Aunque es un desafío muy complicado, el calendario nos anima mucho más. Si solo fueran los cuatro partidos antes de la eliminatoria, sería más difícil. El objetivo es la eliminatoria, pero el objetivo intermedio es la Copa América.”

12:36 p.m. Mensaje a los hinchas

"Yo no prometo resultados, pero prometo poner el alma porque tenemos esa gran meta para que el aficionado peruano recupere la alegría. Si la conseguimos, seremos las personas más felices del mundo".

12:30 p.m. Fossati defiende a Reynoso, pero asegura que no lo hace por amistad sino por respeto a su forma de pensar.

“No soy amigo de Reynoso porque la vida no nos cruzó”

“Si hay algo que tenemos claro es que, si los resultados no se dieron, no hay un solo responsable. Cuando ganamos, ganamos todos. Pero cuando perdemos el único responsable es el comando técnico (...) hay algo en esa ecuación que no cuadra", cuestionó.

12:22 p.m. El nuevo DT de la selección peruana dijo que quería dar su primera entrevista y conferencia con la prensa peruana antes de las extranjeras

12:09 p.m. Inicia la presentación y conferencia con las palabras de Agustín Lozano, quien destacó que con este cambio se busca traer alegría al país con una mejora en la selección peruana, precisando que estas decisiones se toman como junta directiva con la "seriedad" correspondiente.

NOTA ORIGINAL

Llegó el día de las respuestas. Luego de oficializarse la salida de Juan Reynoso, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) designó a Jorge Fossati como el sucesor del técnico peruano. Hoy, miércoles 10 de enero, el exentrenador de Universitario será presentado oficialmente en rueda de prensa y se espera que pueda brindar mayores detalles sobre los planes que tiene para la 'Bicolor,' el cual se encuentra prácticamente fuera de la pelea en las Eliminatorias 2026.

CONFERENCIA EN VIVO AQUÍ

HORARIO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

La primera conferencia de prensa de Fossati como entrenador de la selección peruana se desarrollará a partir de las 12.00 p. m. en la Videna.

¿DÓNDE PUEDO VERLA?

Dicha conferencia se podrá ver a través de las plataformas digitales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

PRIMERAS PALABRAS DE FOSSATI COMO DT DE PERÚ

El nuevo técnico de la Selección peruana señaló encontrarse muy esperanzado y ansioso de ponerse a trabajar con la escuadra blanquirroja.

"Estoy ansioso, esperanzado y con muchas ganas de ponerme a trabajar en Lima, pero ya lo venimos haciendo desde Uruguay. Para resumir, el gran objetivo es que el pueblo peruano vuelva a ser feliz con su selección", señaló a su llegada a suelo peruano.