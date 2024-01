Selección Peruana: “Chemo” del Solar ya tiene la lista de convocados para el Preolímpico 2024

Durante una conferencia de prensa, José Guillermo del Solar, técnico de la Selección Peruana Sub 23, anunció que ya tiene la lista de jugadores convocados para afrontar el Preolímpico 2024, que se llevará a cabo a partir del 20 de enero en Venezuela.

“La lista ya la hice, porque la Conmebol me exige hacer la lista. Y dentro, de la lista, la mitad del equipo son chicos Sub 18”, sostuvo “Chemo” al revelar que algunos futbolistas no podrán estar porque no recibieron el permiso de sus clubes.

“Tienen la oportunidad de jugar un torneo preolímpico con cuatro años menos. Estos chicos que están yendo a este preolímpico, también pueden jugar el preolímpico de 2028. De la mitad del equipo que estoy llevando, cuatro son menores de edad”, agregó.

Asimismo, el director técnico nacional reveló que le hubiera encantado sumar a tres jugadores que radican en el extranjero, que son Piero Quispe, Alfonso Barco y Jesús Castillo, quienes tampoco recibieron el permiso de sus respectivos clubes.

SOBRE FABRIZIO ROCA

Finalmente, José Guillermo del Solar se pronunció sobre la desconvocatoria de Fabrizio Roca y aseguró que no iba a cuestionar a un jugador en público y sostuvo que las razones de su salida de la Selección Peruana Sub 23 lo saben solo él y el jugador.