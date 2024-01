Luis Advíncula aclara su vínculo con Alianza Lima: "De niño era simpatizante, pero Sporting Cristal me dio todo"

Varios jugadores con vínculos en Alianza Lima han compartido que el mayor anhelo de Luis Advíncula es culminar su carrera vistiendo la camiseta blanquiazul. Sin embargo, ‘El Rayo’ despejó las especulaciones que lo vinculaban con La Victoria, reafirmando que su corazón sigue perteneciendo al Sporting Cristal.

En una entrevista exclusiva con Jesús Alzamora en 'La Lengua', el defensa de Boca Juniors y la selección peruana, aclaró los rumores propalados por sus compañeros, cuando fue consultado sobre un posible retorno al fútbol peruano.

"No voy a mentir, de chico era simpatizante de Alianza porque toda mi familia es hincha. Pero yo llegué a Cristal y me trataron de una manera que nadie me trató. Yo llegué anémico ahí", declaró el jugador.

El lateral derecho también destacó el trato excepcional que recibió desde el primer día en Sporting Cristal. "Desde el minuto uno me ha tratado muy bien, por eso le tengo tanto cariño a Sporting Cristal. Para mí, es mi casa. Yo sé que soy lo que soy por los valores que me inculcaron ahí. Era muy simpatizante de Alianza (Lima) cuando era chiquito, pero si yo pongo todo en una balanza… no hay chance. Cristal me dio todo", resaltó Advíncula.

CARRERA EN SPORTING CRISTAL

Luis Advíncula inició su carrera profesional con Juan Aurich en 2009 y al año siguiente fichó por Sporting Cristal, donde se mantuvo hasta el 2012, logrando el campeonato nacional. Posteriormente, regresó al equipo en la primera parte del 2014, consolidándose como una figura clave en su trayectoria deportiva.