"Me dió vergüenza": Josepmir Ballón y su dura confesión sobre el apagón en Matute

Josepmir Ballón, actual jugador de la Universidad César Vallejo (UCV), retrocedió dos meses en el tiempo para hablar sobre lo ocurrido en la final del 8 de noviembre de 2023, cuando las luces del estadio de Matute se apagaron intempestivamente, tras el pitazo final que decretó la victoria y coronación de Universitario como campeón de la Liga 1.

En diálogo con RPP Deportes, el volante de contención confesó que sintió "vergüenza", por ocurrido en el coloso de La Victoria e indicó que se debió respetar el momento de gloria del equipo dirigido en ese entonces por Jorge Fossati, hoy en la Selección Peruana.

"Para ser un buen ganador hay que ser un buen perdedor. A mí, me dio vergüenza lo del apagón en la final. Vergüenza personal y ajena. Se tuvo que haber respetado el momento de la ‘U’. Tomaron esa decisión y no la compartí, no estuve de acuerdo”, señaló el hoy jugador del cuadro trujillano.

SU SALIDA DE ALIANZA

Por otra parte, Ballón confesó que se vio sorprendido por su salida de Alianza Lima, sin embargo, aseguró estar tranquilo porque dio todo de sí para defender los colores de la institución íntima en las 4 temporadas que estuvo.

“Si es que era previsible mi salida de Alianza Lima, eso lo deben decir las personas que toman las decisiones. Estoy con la conciencia tranquila, por todo lo que le di al club”, sostuvo.