"Chemo" del Solar sobre Fabrizio Roca: "Él sabe las razones de su desconvocatoria"

José Guillermo "Chemo" del Solar, entrenador de la Selección Peruana sub-23, se pronunció sobre la polémica desatada a raíz de la desconvocatoria del delantero Fabrizio Roca, quien no formará parte del equipo que jugará el Preolímpico en Venezuela.

En conferencia de prensa, "Chemo" destacó el trabajo que ha venido realizando el joven atacante de Sport Boys en este mes y medio de preparación, sin embargó, aclaró que Fabricio Roca sabe muy bien los motivos de su desconvocatoria.

"Yo jamás voy a cuestionar a un jugador, y considero que Fabrizio es un buen chico que estuvo entrenando mes y medio con nosotros. Sobre su salida él sabe las razones del por qué fue desconvocado porque yo mismo me encargué de decírselo, y esos motivos quedan entre el futbolista y yo". dijo.

Sobre esa línea, "Chemo" del Solar cuestionó la alta cobertura que se le da a la desconvocatoria de Fabrizio Roca y no al resto de jugadores que quedaron fuera del equipo.

"Me preguntan por la salida de Fabrizio Roca pero no lo hacen por Sebastián Cavero, Jefferson Cáceres, Aaron Sánchez, Juan Quiñonez y Jhoao Velásquez, quienes también tuvieron que ser desconvocados de la Selección Sub 23", sostuvo.