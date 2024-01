Manco usa icónica frase en video del Persas FC: “mírame que ya es realidad”

Gran sorpresa causó el anuncio del retorno de Reimond Manco a las canchas internacionales. A sus 34 años, el futbolista regresa como el “ave fénix” y asegura que demostrará todo su potencial a nivel internacional en la Kings League Américas, la versión latina del famoso torneo español organizado por Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos.

Por medio de un emotivo video, el club Persas FC anunció de manera oficial la contratación de Reimond Manco, convirtiéndose en el jugador 13 para la Kings League Santander.

Las imágenes muestran al futbolista viendo un video que muestra sus mejores jugadas en las canchas, mientras evoca la época en que estuvo en el extranjero: “Si hubieras querido ‘Rei’. Esa frase resuena en mi cabeza desde que volví de Europa en el 2009. Muchos me criticaron, pero nadie me comprendía. Nadie se puso a pensar en lo que le pasaba a un chico de 18 años que se encontraba solo en una tierra que no era la suya. El fútbol da revanchas, siempre escuchaba eso y siempre estuve esperando la mía”.

YA ES REALIDAD

Mientras el video continúa, Reimond Manco termina su alocución con una frase que recordó la época cuando salía con la modelo Shirley Arica y se popularizó su expresión “tócame que soy realidad”: “Ha llegado el momento que tanto esperé, de demostrar mi talento y callar bocas. Mírame que ya es realidad”, finalizó el ‘Rei’.