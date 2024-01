Reimond Manco deja el fútbol peruano y ficha por los Persas FC de la Kings League

En medio de su paso por la Copa Perú, Reimond Manco decidió dejar el fútbol peruano y llegar a un acuerdo para ser el nuevo integrante de los Persas FC de la Kings League.

El exjugador de Alianza Lima jugará el famoso torneo organizado por el exdefensor del Barcelona, Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos. Asimismo, Manco buscará dejar el nombre del Perú en lo más alto junto al Youtuber Andynsane.

PRESENTACIÓN DE MANCO

Por medio de sus redes sociales, Persas FC dio a conocer la incorporación del peruano donde se le escucha decir en un video que este campeonato dejará todo en la cancha y volverá a ser ese atacante temible.

“Si hubieras querido ‘Rei’. Esa frase resuena en mi cabeza desde que volví de Europa en el 2009. Muchos me criticaron, pero nadie me comprendía. Nadie se puso a pensar en lo que le pasaba a un chico de 18 años que se encontraba solo en una tierra que no era la suya. El fútbol da revanchas, siempre escuchaba eso y siempre estuve esperando la mía”, menciona.

Cabe mencionar que, este evento deportivo tendrá como sede la Ciudad de México y podrá contar con la participación de Argentina, Colombia, Perú y otros países latinoamericanos.