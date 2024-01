Cristian Benavente habló sobre su salida de Alianza Lima: “necesitaba ir a donde me quisieran”

¡Rompe el silencio! Tras una turbulenta temporada en la que Cristian Benavente no pudo disputar ni un solo minuto debido a una delicada lesión, el Chaval se pronunció sobre su salida de Alianza Lima y aclaró ciertos rumores sobre esta situación.

Una de las hipótesis más recurrentes sobre la salida de Benavente era que su fin en el equipo blanquiazul había sido producto de un tema económico; no obstante, el volante aseguró que su no continuidad en el equipo se debe a que el club no quiso contar con él para esta temporada.

“En redes sociales se dicen muchas cosas que no son verdad. No es cierto el tema económico, simplemente no hubo un acuerdo por parte del club en que siguiera”, indicó el futbolista a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

En sus declaraciones habló brevemente sobre la recuperación que atravesó en el club y señaló que ya se encuentra listo para entrenar y sumarse a esta temporada.

“Yo tenía una obligación moral de esperar al club hasta el último momento porque con el club es con el que me recuperé. Por agradecimiento, tenía que esperar hasta el último momento. Mi intención estaba ahí, después no hubo un acuerdo, no hay ningún problema, así es el fútbol y yo necesitaba ir a donde me quisieran, donde confiaran en mí”, finalizó.

CÉSAR VALLEJO

Esta mañana, Benavente, actual futbolista de César Vallejo, llegó a Lima para volar rumbo a Trujillo e iniciar la pretemporada con su nuevo club, esta será su séptima camiseta tras sus pasos por MK Dons, Charleroi, Pyramids, Nantes, Antwerp y Alianza Lima.