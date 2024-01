Descartan negociación: Paolo Guerrero no jugaría por Alianza Lima en la temporada 2024, según RPP

Hasta hace unas semanas, Paolo Guerrero, tras quedar libre luego de un 2023 en el que fue campeón del fútbol ecuatoriano y de la Copa Sudamericana con LDU Quito, era una para reforzar a Alianza Lima en la temporada 2024. Sin embargo, trascendió que el jugador no llegará al cuadro blanquiazul.

Muchos hinchas pensaban que la llegada del futbolista de 40 años a La Victoria era un hecho, más cuando llegó al país hace unos días para celebrar su onomástico. El 'Depredador' fue consultado y respondió: "Alianza Lima no me ha hecho llegar nada, creo que no hay ningún interés", declaró a TV Perú.

DESCARTAN NEGOCIACIÓN

Hay que señalar que Alianza Lima, ahora a cargo del técnico colombiano Alejandro Restrepo, cuenta con los centrodelanteros, Hernán Barcos (goleador íntimo en los últimos tres años), el colombiano-sirio Pablo Sabbag y el panameño Cecilio Waterman, quien también puede estar como segundo punta.

Días atrás en entrevista con RPP, Paolo Guerrero reconoció que tuvo intenciones de fichar por Alianza Lima, donde se formó, en el transcurso del 2023, pero que el diálogo con un integrante de la directiva no prosiguió en ese momento. Para la campaña 2024, el 'Depredador' tampoco se vestirá de blanquiazul.