Abogado de Paolo Guerrero niega cercanía con Alianza y señala que “maltratan” su imagen

El goleador histórico de la selección peruana se encuentra sin equipo, luego de culminar su contrato con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, con la que ganó la LigaPro y la Copa Sudamericana 2023. Ahora, los hinchas blanquiazules vuelven a tener el sueño de tener al ‘depredador’ en la escuadra ‘íntima’, pero al parecer es algo que estaría lejos de concretarse.

De acuerdo al abogado del futbolista, Julio García, ninguna autoridad de Alianza Lima se contactó con él para incorporarlo al plantel, además cuestionó que se exponga su imagen y se genere una impresión equivocada en los espectadores.

“Eso, sin duda, hace que a nivel del hincha las expectativas crezcan y él está vinculado a Alianza Lima, es parte de esa famosa categoría del 84 y hasta está ligado por sangre a Alianza. Siempre se especuló, pero Paolo nunca logró vestir la camiseta de manera oficial y hasta ahora no se ha dado por diversos motivos. Ahora, se especula nuevamente con él por lo que ha pasado, porque es jugador libre, pero lo real es que no hubo acercamiento ni ninguna negociación o intención desde el lado de Alianza Lima. Es importante que se sepa, porque ya es maltrato y queda la imagen como si fuera él quien no quiere jugar por el equipo”, dijo el abogado en entrevista con Depor.

MALTRATO

De acuerdo a García Torres, Paolo Guerrero no rechazó la propuesta de 'La Victoria' para formar parte del equipo, sino que debía recuperarse primero de sus lesiones que lo quejaban en aquel momento, cuando se encontraba sin equipo el 2022 tras desligarse de Internacional Porto Alegre.

“Lo que él dijo en su momento, cuando fue tentado, es que no estaba para jugar en general y quería recuperarse físicamente, que fue lo que hizo. Él jamás le dijo que no a Alianza Lima ni lo haría, es hincha. Siempre lo ha dicho y lo que le preocupa es que todos estos manejos afecten sus relaciones con el club como hincha que es, como capitán de la selección. Es un manoseo a su nombre. Es desgastante para él”, explicó.

FUTURO DE PAOLO

El letrado explicó que Paolo Guerrero está analizando propuestas de varios clubes, pero hasta el momento, entre las ofertas no ha llegado nada por parte del equipo ‘blanquiazul’.