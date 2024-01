Carlo Ancelotti anuncia que Real Madrid será el último club que dirija en su trayectoria como entrenador

Después de que Real Madrid anunciará la extensión del contrato de Carlo Ancelotti hasta el 2026, el italiano reveló que el combinado español será el último club que dirija en su trayectoria como entrenador.

Asimismo, Ancelotti sostuvo que le gustaría seguir en Madrid y porque no pensar hasta extender su vínculo con la casa blanca dos años más del acuerdo al que se llegó a primera instancia.

"Es mi último banquillo, no sé si será ese año, pero confirmo que es mi último banquillo. Cuando se acabe no lo sé, puede ser 2026 o seguir aquí después. Dependerá del éxito que podamos tener. Quiero ser entrenador hasta ese año y ojalá que hasta 2028 porque me gusta Madrid y quiero quedarme aquí", indicó.

BRASIL EN 2026

Luego de que no aceptará la propuesta de estar al mando de la selección brasileña, Carlo Ancelotti agradeció el interés y si aún mantienen las ganas de que dirija a la ‘canarinha’ podría hacerlo en 2026, siempre y cuando no le propongan seguir en el Real Madrid.

"Lo puedo contemplar, pensar en ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión, pero no sé si en 2026 me quieran. No sé si están contentos de mi decisión”, manifestó.

Cabe mencionar que, durante esta temporada, Ancelotti a logrado superar a Barcelona en el primer clásico español y se encuentra clasificado a los octavos de final de Champions League donde enfrentará al Red Bull Leipzig.