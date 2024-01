Paolo Guerrero: "Alianza no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés alguno"

El delantero peruano, Paolo Guerrero, se pronunció acerca de su futuro futbolístico para este 2024, tras culminar su contrato la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, club con el cual ganó la Copa Sudamericana y la LigaPro de Ecuador.

En declaraciones para TV Perú, el "Depredador" dio prácticamente por descartada cualquier posibilidad de volver a Alianza Lima, debido a que el cuadro íntimo no le ha hecho llegar ninguna propuesta formal hasta el momento.

"No porque Alianza no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés alguno y no hay problema. No voy a dejar de ser hincha de Alianza, los dirigentes pasan", dijo el futbolista, quien acaba de cumplir 40 años este 1 de enero.

SOBRE JORGE FOSSATI

Por otra parte, Guerrero se refirió a la llegada de Jorge Fossati, quien reemplazará a Juan Reynoso en el banquillo de la Selección de cara a la Copa América y el resto de las Eliminatorias.

"Ahora entra el profesor, es un cambio radical, otra forma de juego, otro pensamiento, cambia todo y hay que tener paciencia. Tenemos que captar la idea del entrenador, ajustar y adaptarse", sostuvo.