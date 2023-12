¿Jairo Concha irá a la U? Jean Ferrari responde sobre la posibilidad de fichar al jugador

Luego que se supiera la culminación de la relación contractual de Jairo Concha con Alianza Lima, son muchos rumores sobre el posible fichaje del jugador en Universitario de Deportes.

Al respecto, Jean Ferrari, administrador del vigente campeón de fútbol peruano, habló sobre un eventual fichaje del exintegrante blanquiazul.

"Jairo Concha es un buen futbolista, nadie está descubriendo la pólvora, pero hoy no podemos entrar a hablar de una vinculación acá con nosotros, porque esta noticia es de hoy, de hace algunos minutos. No podemos hablar de alguien que se acaba de desvincular y no sabemos el motivo", señaló para el programa “Están pasando cosas”.

Cabe destacar que según el portal Transfermarkt, el valor de Jairo Concha es de 900 mil euros en el mercado de pases tras la reciente actualización.

CONFIRMAN NUEVO DT PARA LOS ‘MERENGUES’

Jean Ferrari también se pronunció sobre el próximo estratega para el club crema: "El DT ya está cerrado, estamos en la parte final, pero no podemos anunciarlo. No ha dirigido en el Perú y ha ganado títulos en varios lugares", explicó.