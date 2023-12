Erling Haaland es elegido mejor jugador del año 2023 por la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) ha anunciado a Erling Haaland como el Mejor Jugador del 2023, superando a las estrellas del balompié Kylian Mbappé y Lionel Messi.

A través de un comunicado publicado en su página web, la organización destacó el desempeño sobresaliente del delantero del Manchester City, otorgándole el primer lugar en el ranking anual con un total de 208 puntos.

"En 2023, ¡Erling Haaland fue aclamado para recibir el Premio al Mejor Jugador Mundial Masculino IFFHS 2023!", escribió la IFFHS.

Haaland fue seguido en la clasificación por Mbappé, quien acumuló 105 puntos, y Messi con 85 puntos. El resto de la lista de los diez mejores jugadores del año la completan figuras como Rodri, Jude Belligham, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Bernardo Silva, Vinicios Junior y Lautaro Martínez.

Curiosamente, a pesar de ser el máximo goleador en el año 2023, Cristiano Ronaldo no figura entre los diez primeros en este ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

NOMINADO A LOS PREMIOS THE BEST

Haaland también se encuentra entre los finalistas para los premios The Bes​t, organizados por la FIFA. Junto a Messi y Mbappé, estos tres astros del fútbol son los finalistas al premio The Best al Jugador Masculino de la FIFA 2023.