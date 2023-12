Paolo Guerrero aseguró que en Alianza Lima “le cerraron las puertas”

Luego de resultar victorioso con la Liga de Quito este 2023, Paolo Guerrero tiene un futuro incierto, pues su contrato con el equipo ecuatoriano terminó y no es segura su continuidad. Un camino que muchos hinchas esperan con ansias es que el ‘Depredador’ ingrese a la blanquiazul.

Al respecto, Guerrero señaló que hace unos meses el equipo ‘íntimo’ le “cerró las puertas” hace unos meses atrás. "Soy hincha de Alianza a muerte. Nada lo va a cambiar. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta al equipo. Este 2023, antes de ir a Racing, busqué ir a Alianza, pero me rechazaron los directivos. Había un señor que estaba en la política", aseguró a RPP.

NO LO LLAMARON

Explicó que se contactó con parte de la dirigencia del club para buscar su fichaje, incluso le dio la autorización a un representante chileno para que negocie su pase, pero no volvió a tener noticias.

"Lo cuento para que sepan el sacrificio que hice para jugar en Alianza Lima. Le dije 'no tengo tiempo de recuperación. No puedo llegar así, tengo que llegar jugando. La gente va a querer que juegue y no voy a estar apto'. Lo volví a contactar y le dije llámame si puedes. Le mandé un mensaje cuando salí de Racing. Me dijo que me llamaba terminando una reunión. Hasta ahora sigo esperando la llamada", manifestó el ‘Depredador’.

Finalmente, aseguró que intentó regresar por todos lados, pero no hubo oportunidad. “Nada va a cambiar que yo sea hincha a muerte. Sería por el único equipo por el que juegue (en Perú)", señaló el delantero peruano.