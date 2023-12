Paolo Guerrero y sus objetivos para el 2024: "Mi anhelo es ganar la Copa Libertadores"

El delantero de la Selección Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, se pronunció sobre su futuro en el 2024, tras concretar una temporada de ensueño con LDU de Quito, club con el cual se coronó campeón de la Copa Sudamericana y campeón de la LigaPro de Ecuador.

En entrevista para RPP Deportes, el "Depredador" confesó que le gustaría quedarse en el conjunto "albo", sin embargo, su situación es incierta ante la inminente salida del entrenador argentino, Luis Zubeldía, a quien expresó su apoyo. Asimismo, confesó que entre uno de sus objetivos para el 2024 está el ganar la Copa Libertadores.

“Mi contrato venció en diciembre, lo que pase en 2024 no lo sé. Me encantaría (continuar en LDU) por el trato que me dieron, por el cariño de los hinchas, mis compañeros y todo el entorno. (...) Fue un placer trabajar con el ‘profe’ Zubeldía. Si se queda, pedirá que se quede todo el grupo. Mi anhelo es ganar la Copa Libertadores”, dijo.

SOBRE JORGE FOSSATI

Asimismo, Guerrero se refirió a la inminente llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana y confía en que el estratega uruguayo aportará toda su experiencia para revertir el panorama adverso en las Eliminatorias.

“Jorge Fossati acaba de salir campeón con Universitario. Sé y entiendo que hizo un buen trabajo en LDU, que también fue campeón de la Copa Sudamericana. Su trabajo es de elogiar y hará un gran trabajo con Perú. Eso está claro”, sostuvo.