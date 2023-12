Adiós a LDU: Paolo Guerrero decide no renovar su contrato tras cambios en el equipo técnico

El capítulo de Paolo Guerrero con Liga Deportiva Universitaria de Ecuador (LDU) ha llegado a su fin. Tras su incorporación en julio, el capitán de la selección peruana se convirtió en una figura clave en el equipo, logrando la conquista de la Copa Sudamericana y el campeonato de la LigaPro de Ecuador 2023.

Sin embargo, la noticia sobre la no continuidad del estratega argentino, quien fue fundamental en su llegada al equipo, ha marcado un punto de inflexión en la historia del 'Depredador' con la ‘Casa Blanca.

Según revelaciones del periodista Germán García de TyC Sports, Guerrero ha optado por no continuar vistiendo los colores de LDU, presuntamente, tras conocer que el técnico Luis Zubeldía no seguirá al mando del equipo.

RELACIÓN CON ZUBELDÍA

En declaraciones con DSports Radio, Guerrero expresó su aprecio por el trabajo y la confianza depositada por Zubeldía, mencionando que le encantaría quedarse, pero deja su futuro en manos de la dirigencia de LDU.

"Zubeldía me dejó jugar a gusto, me dio confianza. Fueron lindos momentos. Aprecié todo su trabajo. Me encantaría quedarme, pero es un tema que yo no lo resuelvo. Es de los directivos", señaló.