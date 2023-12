Presidente de LDU Quito critica las condiciones de Paolo Guerrero para su renovación

El futuro de Paolo Guerrero en Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) se torna incierto debido a que el delantero peruano habría condicionado su permanencia en el equipo a la continuidad del técnico argentino Luis Zubeldía, lo que ha generado descontento en la directiva del club.

Respecto a este tema, el presidente de LDU, Isaac Álvarez, fue consultado y expresó su desacuerdo con la posición de Paolo Guerrero, criticando sus declaraciones.

“Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que, si se queda él, me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde porque, en cualquier empresa, es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte, y trabajar con ganas”, declaró a KCH Radio de Guayaquil, Ecuador.

A pesar de que inicialmente la renovación de Guerrero no estaba en duda y se le había presentado una oferta, la situación cambió tras el final del campeonato. Incluso, se pudo conocer que el ‘Depredador’ había enviado una contraoferta, pero se especula que su permanencia va más allá del tema económico.

LOGROS CON LDU

Paolo Guerrero llegó a LDU Quito en julio de 2023 después de su paso por Racing de Argentina y se convirtió en una de las figuras destacadas del equipo ecuatoriano durante la segunda mitad de la temporada. Su contribución fue vital para que el equipo se coronara campeón de la Copa Sudamericana en octubre, y recientemente obtuviera el título de la LigaPro 2023.