Jorge Fossati y la promesa que ilusiona a los hinchas peruanos: Me veo en el Mundial

Luego de que se confirmara la salida de Juan Reynoso entre la semana de la selección peruana, el uruguayo Jorge Fossati aterrizó en el Perú para ultimar detalles y estampar la firma para convertirse en el nuevo entrenador de la selección peruana en este proceso de Eliminatorias.

En sus declaraciones a los medios que llegaron hasta el aeropuerto Jorge Chávez, el exentrenador de Universitario mencionó que dirigir a la bicolor, es un reto complicado que quiere realizarlo.

"Lo de la selección está casi para resolverse. Si a mí no me interesara, no estaría aquí. Si no estuviese convencido de que se puede, no estaría aquí. Estoy convencido de que se puede”, señaló.

EL SUEÑO MUNDIALISTA

Por otro lado, al ser consultado del futuro de la selección peruana en dos años y medio, tiempo en el que se conocen a los clasificados al Mundial 2026, Fossati manifestó que observa al plantel patrio llegando a la cita futbolística a jugarse en Canadá, Estados Unidos y México.

Cabe mencionar que, el mismo día que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunciará la salida de Juan Reynoso del banquillo de Perú, Universitario en horas de la noche agradeció los servicios prestados en el equipo merengue.