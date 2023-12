Hija de Reynoso: "Me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizara en energía para mejorar el país"

Marcia Reynoso, hija del ahora exentrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Máximo Reynoso, se pronunció tras confirmarse que su padre no continuará dirigiendo a la "bicolor" en lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas.

A través de su cuenta de Instagram, la hija del "ajedrecista" dejó un claro y contundente mensaje respecto a las críticas que recibió su padre por los malos resultados obtenidos durante su breve periodo al mando de la "bicolor".

"Querido Perú, gracias a Dios nos vamos. Espero volverte a ver cuando volvamos a ser “bienvenidos”. Como siempre y desde lejos admiraré tu riqueza pero no extrañaré la calidad de tu gente. Pensé que esta vez me quitaría de la cabeza la frase: El peor enemigo de un peruano es otro peruano... Pero no es el caso”, inició el mensaje publicado por la hija del entrenador.

“Me dueles Perú, porque para tu gente es válido amenazar de muerte con tal de conseguir lo que quiere. [...] Me dueles porque me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizará en energía para mejorar como país. Me duele más saber que el peruano ya no puede reconocerse hermano”, añadió.

SALE REYNOSO Y, ¿ENTRA FOSSATI?

Con la salida de Juan Máximo Reynoso, todo estaría consumado para que el uruguayo Jorge Fossati sea el nuevo entrenador de la Selección Peruano. El campeón nacional 2023 con Universitario había confesado que hubo comunicación con la FPF, pero estaba a la espera de que se resolviera la situación contractual con el "cabezón".