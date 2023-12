Juan Reynoso estaría molesto con Oblitas y habría dejado entrever que “trabaja poco”

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) está teniendo una costosa disputa por culminar con la relación que tiene con Juan Reynoso, pero también se ha deteriorado la relación que el ‘cabezón’ tiene con el director general de Fútbol, Juan Carlos Oblitas.

Reynoso mostró su postura durante una entrevista, cuando le comentaron que Oblitas habría hablado sobre su continuidad tras el partido con Bolivia en La Paz. “Sería bueno que le pregunten a él, Oblitas no me ha dicho nada. Lo he visto antes y después del partido, quiero pensar que es una situación que no es real”, manifestó.

Al parecer, Reynoso se habría mostrado decepcionado por la postura del director general de la Videna y durante su exposición en el Directorio el lunes pasado, habría expuesto una situación que evidenció la postura del ‘Ciego’, informó el diario Trome.

PIDIO CAMBIOS

De acuerdo al periodista Carlos Alberto Navarro, durante dicha exposición, Reynoso dejó entrever su molestia con Oblitas. “Juan Reynoso dijo: Bueno la Dirección Deportiva, dígase Juan Carlos Oblitas, es alguien con quien tengo poca comunicación, porque a las dos de la tarde no está, no tengo con quien hablar, lo veo poco. O sea, lo acusó de vago”, aseguró.

Luego, añadió que debería hacerse un cambio. “Reynoso dijo, además, que recomendaba que haya una remoción, que se cambien estos aires, para que el Perú tenga futuro futbolístico”, manifestó el popular ‘Tigrillo’.