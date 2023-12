Ferrari asegura que la "U" nunca quiso a Yotún y solo hablaron de él "para golpear lo presupuestal"

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, se pronunció sobre el caso de Yoshimar Yotún, quien finalmente extendió su vínculo contractual hasta el 2026 con Sporting Cristal, pese al interés del cuadro crema en ficharlo.

El titular del equipo campeón de la Liga 1 2023 volvió a referirse al tema y aseguró que en Universitario nunca quisieron fichar a ningún jugador del conjunto cervecero y solo hablaron de Yotún para "golpear" a nivel "presupuestal".

“A mí Yotún me parece un gran jugador, pero compraron la historieta. Yo tengo mucho de los años 90, en esa época se hablaba del rival y era para golpear lo presupuestal. Me pareció un momento oportuno para decir algo así. No quisimos a ningún jugador de Cristal”, mencionó en entrevista con El Comercio.

SOBRE FOSSATI

Respecto a la situación del entrenador Jorge Fossati, quien es pretendido por la Selección Peruana de Fútbol, Ferrari señaló que manejan un tiempo "prudente" para definir si Universitario seguirá con el estratega uruguayo o iniciará la Liga 1 2024 con un nuevo entrenador.

"El campeonato empieza el 26 de enero, no empieza el 18 de diciembre, el tiempo es el prudente, obviamente no vamos a tener un entrenador, sea el profesor Fossati o no, el 23 de enero", sostuvo.