Yordi Vílchez sobre sanción a Matute: "Donde nos toque jugar tenemos que regresarle la alegría al hincha"

El defensa central de Alianza Lima, Yordi Vílchez estuvo esta mañana en las instalaciones de Matute y se pronunció sobre la sanción a dicho recinto deportivo, el cual no podrá ser usado para partidos oficiales durante 7 meses.

En declaraciones a la prensa, el zaguero central indicó que podría representar una desventaja el no poder jugar en el coloso de La Victoria, sin embargo, aseguró que, independientemente de cuál sea su nueva localía, dejarán todo en el campo para volver a darle alegrías al hincha.

"Podría afectarnos no jugar en nuestra casa, tal como sucedió una vez cuando suspendieron una tribuna, pero donde nos toque tenemos que regresarle la alegría al hincha de Alianza Lima".

SOBRE LAS SALIDAD DE ALGUNOS JUGADORES

Respecto a la no continuidad de algunos jugadores, como Christian Cueva, Gino Peruzzi y Josepmir Ballón, entre otros, Vílchez señaló que: "me sorprendió la salida de algunos compañeros, es una pena, pero nosotros no podemos hacer nada, estas cosas son parte de fútbol".