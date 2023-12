Yotún tras renovar con Sporting Cristal: “Quiero ser ídolo y que una de las tribunas lleve mi nombre”

Tras conocerse que el volante Yoshimar Yotún continuará en Sporting Cristal hasta 2026 a pesar del interés de Universitario y Alianza Lima para contar con sus servicios el próximo año, el capitán del equipo rímense reveló que buscará convertirse en un ídolo en el combinado celeste.

Asimismo, Yotún mencionó que al mismo estilo que Julio César Uribe, anhela que una de las tribunas del Estadio Alberto Gallardo lleve su nombre, en reconocimiento a todo el trabajo que realiza por el bien del plantel cervecero.

“Yo soy de Cristal, soy de la casa, me quiero quedar acá. Quiero ser el próximo Soto, el próximo Lobatón, quedarme aquí toda la vida. Quiero ser el ídolo de Cristal, que una tribuna del Gallardo lleve mi nombre. Me estoy visualizando, no es fácil estar ahí, porque ellos son nuestros ídolos. Trabajo para ayudar al grupo, para que el club siga llenando su vitrina de título”, señaló.

CELESTE POR SIEMPRE

El gran cariño que siente Yoshimar Yotún por Sporting Cristal es incondicional por lo que dejó en claro que nunca tuvo en mente en abandonar a la institución rímense para jugar en otro equipo del Perú.

“Estoy muy feliz de estar acá, de pertenecer a este club y de seguir jugando donde una vez prometí que nunca me iba a ir. Yo siempre me mantuve callado porque yo tengo contrato con Sporting Cristal, no era el momento de hacerlo. Lo manejé con el respeto posible a los involucrados. Todos saben de qué equipo soy hincha”, expresó.