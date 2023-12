Ricardo Gareca desmiente rumor: “hay una campaña de que yo cobro mucho”

Ricardo Gareca denuncia que desde su salida de la Selección peruana ha tenido que enfrentar una campaña extradeportiva en su contra en la que lo catalogan como un entrenador excesivamente caro y exigente.

“Hay una campaña que no sé de dónde sale, que cada equipo o cada lugar que me habla a mí, yo pido demasiado las barbaridades que yo pido. (...) Así me sale en cada equipo, y es la primera información que sale y llega a oídos de todos (la noticia de su sueldo)”, señaló Gareca en una entrevista con ‘Sin Cassette’.

DIFAMACIÓN

Pese a que ya pasaron 17 meses desde que Gareca dejó su cargo de entrenador de la selección peruana su exitoso tránsito en la ‘ Bicolor ’ hace que su nombre continúe siendo escuchado ante la inminente salida de su sucesor Juan Reynoso tras el bajo desempeño de la escuadra nacional en las Eliminatorias 2026 .

El argentino denunció haber sido “difamado” y que el aumento de su salario luego de la clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018 fue un reconocimiento al esfuerzo de todo el comando técnico por parte del entonces presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

“Me han difamado con algo que no forjé ni tengo nada que ver, sino agradecerle a un dirigente como Edwin Oviedo, que nos valoró a cada uno de nosotros y que entendió que un acontecimiento como el que se da (clasificación a Rusia 2018) o como trabajamos nosotros debía ser recompensando de la manera que él crea conveniente”, agregó.

Finalmente, Gareca indicó que espera poder revertir esta imagen que han querido ‘colgarle’. “Lamentablemente, cuando se empezó a involucrar el tema económico, fue un tema que no acepté que sea público. Para mí, cuando se toca la necesidad de la gente, con los problemas que tiene la gente, no me interesa para nada. Es algo a lo que yo escapo, no me interesa. Otra cosa es lo que en privado pueda ganar, por supuesto que defiendo...”, refirió.