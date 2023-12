"No está acabado": Ricardo Gareca respalda a Christian Cueva tras su salida de Alianza Lima

El exentrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca, salió en defensa de su exdirigido, Christian Cueva, tras confirmarse su salida de Alianza Lima por la decepcionante temporada que cumplió en el presente año.

Al respecto, el estratega argentino respaldó al popular "Aladino" ante las críticas en su contra y aseguró que, pese a su edad, "no está acabado" y podría volver a mostrar su mejor nivel "si se lo propone".

"Si él se lo propone, sí. No tengo dudas, porque Cueva tiene 30 años... No es que esté acabado, ni mucho menos", manifestó el "Tigre" en entrevista para el canal de YouTube de Mauricio Loret de Mola y Michael Succar.

LESIONES Y MALA SUERTE

Asimismo, Gareca indicó que las constantes lesiones del volante nacional mermaron su rendimiento con casaquilla blanquiazul: "Se ha lesionado, por no defraudar a la gente que confió en él, tuvo mala suerte. Se lesionó, tuvo problemas musculares, tuvo problemas en la rodilla. Entonces eso atentó para su rendimiento, para no defraudar a Alianza que confió en él. No ligó", sostuvo.