Ferrari sobre posible llegada de Fossati a la Selección: "No es bueno especular"

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre la posibilidad de que el entrenador del cuadro crema, Jorge Fossati, llegue a la Selección Peruana para reemplazar a Juan Máximo Reynoso en el banquillo.

A través de sus redes sociales, el titular del equipo campeón de la Liga 1 2023, señaló que la comunicación con el entrenador uruguayo, quien se encuentra de vacaciones en su país natal, es constante y exhortó a la opinión pública a "no especular", respecto al futuro del estratega.

“Los refuerzos pronto los tendremos, y con el profesor Fossati conversamos muy seguido. No especulen, esperen información oficial”, publicó Ferrari en su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter).

SOBRE LA NOCHE CREMA

Asimismo, el titular del equipo de Ate indicó que aún no se tiene un rival definido para "La Noche Crema 2024": “Entiendo que algunos quieran tener la información oficial, pero no es bueno especular. No hemos cursado aún invitación a ningún equipo para la Noche Crema”, sostuvo.