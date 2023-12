¿El reemplazo de Reynoso?: Juan Carlos Oblitas llegó a Uruguay para reunirse con Jorge Fossati

Pese a que aún no se resuelve la situación contractual de Juan Máximo Reynoso, la Federación Peruana de Fútbol ya inició la búsqueda del nuevo estratega de la "bicolor", siendo el entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, el más voceado para el puesto.

Justamente, el el último lunes en horas de la noche, el director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para un viaje que catalogó como "familiar". Si bien ante la prensa dijo que iba a Estados Unidos, finalmente se confirmó que su destino era otro.

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, de acuerdo a su récord migratorio, el directivo de la FPF viajó rumbo a Uruguay, donde se reuniría con Fossati. Recordemos que el estratega del cuadro "crema" se encuentra de vacaciones en su país natal hasta el inicio de la pretemporada.

¿QUÉ DIJO FOSSATI SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA?

Previamente, Jorge Fossati conversó con la prensa en Uruguay y confirmó que la FPF se contactó con Universitario de Deportes, pero de una forma que no le agradó para nada.

"No me han contactado oficialmente de la Federación peruana. Ayer me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con Universitario para avisar que el director de Fútbol (Juan Carlos Oblitas) iba a viajar a Uruguay a reunirse conmigo", dijo.