¿El reemplazo de Reynoso? Jorge Fossati confirma que la FPF se contactó con Universitario

El aún estratega de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Reynoso, podría dejar el cargo en las próximas horas tras confirmarse que en la Videna buscan dar por concluido su contrato, debido a los pésimos resultados obtenidos en las 6 primeras fechas de las Eliminatorias.

Ante este panorama, el nombre de Jorge Fossati, campeón nacional con Universitario de Deportes en el presente año, ha sonado con fuerza por los pasillos de la FPF, como posible reemplazo ante la eventual salida de Juan Máximo Reynoso.

CONTACTO CON LA "U"

Justamente, el estratega del cuadro crema, quien se encuentra de vacaciones en su natal Uruguay, conversó con la prensa de dicho país y confirmó que desde la Videna se han contactado con Universitario de Deportes, para expresar su interés en el experimentado técnico.

"No me han contactado oficialmente de la Federación peruana. Ayer me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con Universitario para avisar que el director de Fútbol (Juan Carlos Oblitas) iba a viajar a Uruguay a reunirse conmigo", dijo Fossati en diálogo con Quiero Fútbol de Sport890.