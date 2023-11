Continúa la "purga" en Matute: Alianza Lima confirma la salida de Andrés Andrade

Siguen las salidas en Matute. A través de sus redes sociales oficiales, el club Alianza Lima confirmó que el mediocampista colombiano Andrés Andrade no continuará en el equipo para la temporada 2024.

“¡Gracias por tu entrega Rifle! ¡Muchos éxitos en tus próximos proyectos!", fue el mensaje del cuadro íntimo en su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), oficializando la salida de Andrade.

Cabe señalar que el popular "Rifle" llegó a La Victoria con un gran cartel debido a su pasado en Atlético Nacional y algunas actuaciones que tuvo con la Selección de Colombia, llegando a jugar contra Bolivia en La Paz durante las Eliminatorias al mundial Qatar 2022.

MENSAJE DE ANDRADE

Por su parte, Andrés Andrade utilizó sus redes sociales para despedirse del cuadro blanquiazul y expresó su lamento por no haber conseguido los objetivos con el club debido a su lesión.

“Me quedo con el triunfo a Libertad, a eso vine a poner el escudo lo más alto posible a nivel internacional, pero lastimosamente por mi lesión, no se pudo conseguir los objetivos y no fue el año deseado”, sostuvo.