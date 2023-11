Juan Reynoso: La millonaria cifra que deberá pagarle la FPF si lo despide

Tras los deficientes resultados de la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias 2026, los cuestionamientos hacia el técnico Juan Máximo Reynoso han ido en aumento, quien sostiene que no está dispuesto a renunciar a la Selección, pese a que Juan Carlos Oblitas ya pidió su salida. No obstante, la millonaria cifra que deberá desembolsar la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para despedirlo es de 2 millones de dólares.

El técnico nacional en una conferencia de prensa pasada expuso algunos detalles de su contrato y aclaró que cuando decidió tomar el mando de la ‘Blanquirroja’ se había considerado la posibilidad de pasar por un mal momento, como el que se encuentra atravesando actualmente y alega que su proyecto con el equipo es a largo plazo.

“Cuando me fueron a buscar, todo este escenario que se está dando, era una opción. Esto se habló, se puso en el contrato, previendo una situación mala como esta. Aquí nadie está siendo engañado, entiendo la coyuntura y la molestia de la gente, se respeta, pero el tema va más allá de los malos resultados. No voy a intentar dar más argumentos, porque siento que no vienen al caso. La Federación tomará su decisión, si es que ellos creen conveniente”, indicó Reynoso.

“NO ESTAMOS PIDIENDO DINERO”

El representante del ‘Cabezón’, Mathias Fariña, reafirmó que el técnico no renunciará pese a los resultados de la selección peruana y aclara que ellos no están pidiendo dinero sino continuidad en el proyecto.

“No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo continuidad del proyecto, que se respete lo que se habló y acordó. Lo que haremos es sentarnos a conversar con la federación para ver cómo resolver la situación. Todos los involucrados en esto sabíamos que era un escenario posible, ahora estamos diciendo continuidad del proyecto como está acordado. Hablemos sobre el tema”, indicó en una entrevista para PBO

Adicionalmente, indicó que sí han tenido contacto con la FPF pero que, hasta el momento, no le han comunicado la decisión de no continuar con los servicios de Reynoso.

"Hemos tenido diálogos en las últimas horas. Si la pregunta en particular es que en algún se comunicó la intención de despedirlo a Juan, no nos han comunicado de parte de Federación de esta intención. Estamos conversando sobre la continuidad”, señaló.