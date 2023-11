Representante de Reynoso niega que la FPF haya comunicado su despido: “Juan no se baja del barco”

Mathias Fariña, representante del director técnico Juan Reynoso, ha desmentido categóricamente las afirmaciones sobre un despido ide la dirección técnica por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Sin embargo, admitió que ha habido comunicaciones relevantes.

"Hemos mantenido un diálogo en términos amigables con la FPF, pero no se ha discutido la terminación del contrato. Juan Reynoso aceptó liderar la selección en estas condiciones. Se nos aseguró que este proyecto llegaría hasta su fase final", señaló Fariña a PBO.

Fariña, aseguró que lo que se pide a la FPF es la continuidad del proyecto de Reynoso el cual estaba inscrito al momento de firmar el contrato y que esta trasformación sería a largo plazo.

"Cuando se firmó el contrato se fue muy claro entre todos que esto no es un tema de resultados si no de un proceso largo. Esta situación se habló de antemano, si no, no hubiese arreglado Juan. No es un tema de plata. Queremos que se cumpla con lo sustancial que es el trabajo del cuerpo técnico”, añadió el agente del 'Cabezón'.

Asimismo, dijo que el DT de la ‘Blanquirroja’ juntamente con el cuerpo técnico, los jugadores y la gente de la Federación cercana al proyecto, están muy convencidos que la situación de los malos resultados se va a revertir.

“Él está convencido, porque los jugadores están convencidos, de que en el proyecto hay luz al final del túnel y por ese motivo Juan no se va a bajar del barco, independientemente de la molestia de la gente”, agregó.

“EL CONTRATO ESTÁ MUY CLARO”

Finalmente, el representante del 'Cabezón' señaló que la FPF está en todo su derecho de tomar cualquier decisión respecto a la continuidad de Reynoso. Sin embargo, se tiene que respetar lo estipulado en las cláusulas del contrato.

“El contrato está muy claro, muy bien hecho de ambas partes. Nosotros estamos pidiendo que se respete lo que se habló. Los involucrados sabíamos que este era un escenario posible, se acordó una cosa, se escribió”, puntualizó a PBO.