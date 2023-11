Perú desmiente a Gobierno venezolano sobre problemas con el avión que lleva a la Vinotinto

Este miércoles, el Gobierno de Venezuela denunció que las autoridades peruanas impidieron repostar al avión que trasladará a la ‘Vinotinto’ a Caracas tras el empate 1-1 entre ambas selecciones por la sexta jornada de Eliminatorias 2026. El canciller Yván Gil calificó este hecho como un “secuestro vengativo”. No obstante, las autoridades peruanas aclararon que "no han dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible de dicha nave".

“El Gobierno de Perú comete una nueva arbitrariedad contra los venezolanos, al impedir que el avión que trae de regreso a la Vinotinto recargue el combustible para emprender el regreso”, se lee en una publicación del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, a través de X (antes Twitter).

La Cancillería peruana se pronunció a través de sus redes sociales oficiales para precisar que las restricciones que viene experimentando esta nave con respecto a su abastecimiento "es de índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano" y afirman que se encuentran realizando las gestiones que permitan solucionar a la mayor brevedad posible esta situación.

FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL SE PRONUNCIA

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emitió un comunicado en el que "condenan enérgicamente las agresiones, tanto verbales como físicas, así como los actos de discriminación y xenofobia" que se habrían suscitado el día de ayer y advierten que tomarán las medidas correspondientes para dar con él o los responsables de la agresión contra un futbolista llanero.

FUTBOLISTA VENEZOLANO DENUNCIA AGRESIÓN

El futbolista venezolano Nahuel Ferraresi denuncia haber sido agredido “a palazos” por parte de los efectivos policiales que se encontraban resguardando la cancha. Este hecho ocurrió cuando la selección venezolana se acercó a las gradas para saludar a su hinchada, algunos jugadores intentaron pasar la valla de seguridad para lanzar sus camisetas; no obstante, este comportamiento que fue brutalmente reprendido por los agentes del orden.

“Primero que nada, son cosas que no deberían pasar. Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Salomón Rondón va a dar su camisa y voy detrás de él. Cuando voy a tirarla para la gente, la Policía me frena. Un señor me frena bien, pero otros se enojaron y sacaron los palos para pegarnos. Por lo menos yo, que estaba al otro lado de la valla, fui al que le pegaron dos palazos. Me llegaron a dar dos veces y me rompieron un poco, pero nada grave...”, declaró Ferraresi para La Vinotinto TV.