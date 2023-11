Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a enfrentarse en el evento deportivo The Last Dance

Tras conocerse que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no continúan su carrera futbolística en Europa, continente donde cosecharon sus máximos logros en el deporte rey, ambos jugadores volverán a enfrentarse en febrero de 2024 en el evento deportivo denominado “The Last Dance”, el cual se jugará en el Riyad Saudí Arena.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 llegará al continente asiático para representar al Inter Miami. Por su parte, CR7 defenderá la camiseta de su actual equipo, Al-Nassr.

LA ÚLTIMA VEZ JUNTOS

La última vez que ambos futbolistas se vieron los rostros en un campo de futbol fue en enero de 2022. En aquel entonces, Lionel Messi vestía la camiseta del París Saint Germain (PSG), equipo que venció 5-4 al Riyad Season Team, plantel que contaba con la presencia de Cristiano Ronaldo.

Cabe mencionar que, en este minitorneo jugarán tres equipos entre que también se encuentra Al-Hilal, exclub del peruano André Carillo.