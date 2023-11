"Chorri" Palacios sobre Juan Reynoso: "Me da mucha tristeza que las cosas no le hayan salido bien"

El exfutbolista de la Selección Peruana de Fútbol, Roberto "Chorri" Palacios, se pronunció sobre el mal inicio de la "bicolor" en las Clasificatorias Sudamericanas y las críticas contra el entrenador, Juan Máximo Reynoso.

En entrevista para Radio Ovación, el ídolo de Sporting Cristal expresó su preocupación para la crítica situación del equipo dirigido por "el ajedrecista" y espera que la situación se pueda revertir, tal como ocurrió en la era Ricardo Gareca.

"Quiero desearle el mejor los éxitos a Juan, espero que las cosas cambien porque no hay forma de cómo tapar el mal momento que está viviendo la Selección por los resultados. Algo similar pasó con Ricardo Gareca, no sé si nuevamente se volverá a revertir eso, porque es complicado estar en el último lugar, ves la tabla y es preocupante. Me da mucha tristeza que las cosas no le hayan salido bien a Juan", dijo.

Asimismo, el exfutbolista cuestionó que algunos jugadores de la Selección Peruana no tengan capacidad para aceptar críticas constructivas por el mal momento de la Selección.

"El futbolista tiene que estar preparado para las críticas constructivas, pero que no se olviden que el jugador profesional tiene que aceptar que no todo es color de rosa, tiene que tener la capacidad para salir adelante de un mal momento que está viviendo. El futbolista tiene que aceptar (las críticas), si no aceptan es lo peor que puede pasar y tienen que asimilar las cosas", sostuvo.