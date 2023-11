Oliver Sonne y la similitud con el máximo ídolo de Universitario, Lolo Fernández

Universitario se encuentra a muy poco de cumplir 100 años de vida institucional y el centenario se festejará con el título obtenido ante el eterno rival, Alianza Lima en Matute.

Por medio de las redes sociales, los hinchas merengues enloquecieron al observar una similitud entre el futbolista de la selección peruana, Oliver Sonne y el máximo ídolo crema, Lolo Fernández.

“Oliver Teodoro Sonne Fernández”, “nuevo jale para la crema”, “Loliver Sonne”, “la real pregunta: ¿Quién es el verdadero abuelo de Sonne?”, fueron uno de los muchos comentarios que se compartieron en internet.

De igual manera, hubo seguidores merengues que no les gusto la comparación y mencionaron que no existe punto de comparación entre Sonne y Fernández. "Están hablando del físico, no de lo que dio como jugador”.

DEBUT CON PERÚ

A pesar de ser llamado dos veces por Juan Reynoso en este proceso de Eliminatorias, Oliver Sonne aún no ha podio estrenarse con la camiseta de la bicolor y espera su oportunidad este martes 21 de noviembre ante Venezuela.