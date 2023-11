Yeferson Soteldo confía en victoria de Venezuela ante Perú: “Vamos por los tres puntos”

Este martes 21 de noviembre a las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional, la selección peruana recibirá a Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con la obligación de sumar su primera victoria.

Previo al compromiso ante la bicolor, el atacante de la ‘Vinotinto’, Yeferson Soteldo confía que el plantel dirigido por Fernando Batista puede dar un batacazo en el coloso del José Díaz y obtener los tres puntos.

Asimismo, Soteldo señala que el enfrentamiento ante el equipo de Juan Reynoso será complicado, pero intentará robar algún resultado positivo de visita.

"Podemos intentar jugar más, se está logrando poco a poco y con trabajo vamos a volver a tener esa identidad que necesitamos, me voy feliz, y vamos a esperar ese próximo partido que va a ser difícil (…) Nosotros vamos a buscar los tres puntos, y si no se puede, no perder. Lo más importante es sacar algo de Perú", mencionó.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO

La última vez que Perú y Venezuela se vieron las caras fue el 5 de setiembre de 2021 en el Estadio Nacional, aquel enfrentamiento el equipo dirigido por Ricardo Gareca derrotó 1-0 a la ‘Vinotinto’ con gol de Christian Cueva.