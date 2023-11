Eduardo Berizzo renuncia a la selección de Chile: “Reconozco los malos resultados”

La fecha 5 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 acabó y también terminó la aventura de Eduardo Berizzo como entrenador de la selección Chilena, después del empate sin goles en condición de local ante Paraguay.

Tras el partido, Berizzo reveló que su salida del equipo ‘Mapocho’ se debe a los resultados conseguidos en este proceso de los cuales no han sido de su agrado para continuar al mando del plantel.

"He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer cuando las cosas no funcionan, uno debe saberlo. Para mí ha sido un honor dirigir a la Selección Chilena", señaló.

HINCHAS PIDEN SALIDA DE REYNOSO

Luego de la derrota 2-0 de la selección peruana ante Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz, resultado que ubicaron a la bicolor en el último lugar de la tabla de posiciones de las Clasificatorias con un solo punto.

El nuevo tropiezo de exacerbaron los ánimos de la afición nacional que acompaña a la blanquirroja a todos los lugares pidieron la renuncia de Juan Reynoso al blanquillo del plantel.

Este martes, Perú recibirá en el Estadio Nacional a Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias donde intentará conseguir su primer triunfo y dar un respiro a la hinchada peruana.

Cabe mencionar que, tras la salida de Eduardo Berizzo, la Federación Chilena oficializó a Nicolás Córdova, exentrenador de Universitario, como técnico interno de la selección.