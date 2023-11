Claudio Pizarro no descarta la posibilidad de ocupar un cargo dirigencial en Perú

En una reciente entrevista, Claudio Pizarro, reconocido ícono del fútbol peruano, abordó la posibilidad de asumir un rol dirigencial en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con el objetivo de generar cambios significativos para el desarrollo del fútbol en el país.

Durante una conversación con su compañero de selección, Juan Manuel Vargas, el 'Bombardero de los Andes' manifestó su interés en contribuir al fútbol peruano, pero subrayó la importancia de trabajar con personas comprometidas y éticas.

"Me interesaría si es que puedo tomar decisiones y estoy metido con gente que quiera trabajar por el fútbol peruano y que sea gente de bien. Es algo que me interesa y siempre lo he dicho", afirmó Pizarro, para el canal de Youtube de Playzon Bet.

Asimismo, expresó su disposición a regresar al Perú si se presenta la oportunidad de desempeñar un cargo dirigencial. "Las experiencias que he tenido en el fútbol, entre buenas y malas, han servido bastante. Sí, lo haría en Perú y vendría a vivir acá", añadió el exjugador.

¿QUÉ HACE PIZARRO EN LA ACTUALIDAD?

En la actualidad, Claudio Pizarro viene desempeñando un cargo muy importante en Alemania. El excapitán de la Selección Peruana ejerce como Embajador del Bayern Múnich, uno de los clubes con el que ganó muchos títulos como futbolista.