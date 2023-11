Jean Ferrari sobre Piero Quispe: "No ha llegado ninguna oferta por él"

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre el futuro de Piero Quispe, una de las piezas claves en la obtención del título nacional 2023 y de quien, se especula, tendría las horas contadas en el cuadro crema ante una posible venta al extranjero.

En declaraciones para Depor, el titular del cuadro estudiantil indicó que, a su juicio, el joven volante de 22 años debe culminar una fase de "consolidación" para así poder emigrar y mantenerse en una liga de alto nivel.

"Como todo futbolista, tiene sus procesos. Yo soy de la idea de conciliación. Irte sin ser consolidado a ligas élite es mucho más complejo y estás propenso a que te regresen. Piero Quispe es un jugador que está en selección, tiene torneos internacionales y es campeón. Yo creo que ahora tiene que venir la consolidación y así demostrar su talento en el fútbol élite”, indicó.

SIN OFERTAS

Asimismo, el administrador crema precisó que, hasta el momento, no han llegado ofertas por el volante merengue: “No ha llegado ninguna oferta por Piero Quispe. Yo no puedo entrar a especular cuando no hay nada concreto”, sostuvo.

Por otra parte, Ferrari señaló que ya se encuentran trabajando en las renovaciones de sus principales figuras para mantener la base del equipo en la próxima temporada. Siendo el portero José Carvallo una de las prioridades.

“Nosotros estamos hablando con él y seguramente en los próximos días tendremos un panorama más claro. La idea es seguir contando con José (Carvallo)”, aseveró.