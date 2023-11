Medallista peruano pide apoyo para participar en preolímpico de Brasil

El medallista peruano Eriberto Gutiérrez, ganador de una presea de bronce durante su competición en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pidió apoyo económico de las empresa públicas y privadas, así como de personas de buen corazón, para costear su viaje y participar en el preolímpico de Brasil.

El deportista natural de Abancay – Apurimac, que se endeudó para competir en los Panamericanos 2023, ha lanzado una campaña "Yapéale al Tuco", con la finalidad de conseguir los medios suficientes para poder viajar al país vecino.

"Me siento feliz por el respaldo que me dan, siento mucho de corazón, me dan ganas de llorar y también da colera (las acciones) de las autoridades. No me gustaría afectar a la economía de estas personas que no cuentan con el presupuesto, pero ellos se suman (a la causa)", expresó a Exitosa.

NUMERO DE AYUDA

Si quieres ayudar, puedes contactar al siguiente número (974 379 344) a través de Yape. Recuerda que cualquier ayuda, por más pequeña que sea, será muy apreciada por el deportista nacional, quien irá a dejar el nombre del Perú en alto.