Jean Ferrari ratifica interés por Yotún: "Ya hemos empezado conversaciones con su representante"

El administrador del club Universitario de Deportes, Jean Ferrari, respondió al presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, quien indicó que la directiva celeste "no tiene el mínimo interés" en negociar un posible traspaso de Yoshimar Yotún al cuadro crema.

En declaraciones para Nativa TV, el titular del equipo campeón del 2023, ratificó que la directiva merengue agotará todos los esfuerzos posibles para lograr concretar la llegada de "Yoshi" a tienda crema.

"Lo de Yotún ha sido un tema que yo he querido hacerlo abierto porque me parece que no hay nada qué esconder porque se trata de un jugador de categoría. Ya hemos empezado las conversaciones con su representante, y si se dan las cosas, bien, y si no, tampoco, no pasa nada", indicó.

Asimismo, Ferrari precisó que lo dicho por Joel Raffo "quedará a un costadito", si existe un interés un jugador por llegar a la institución crema: "Si en el contrato de Yotún dice que hay un tipo de cláusula y el jugador tiene la intención de venir a la U, en realidad lo que diga Joel Raffo al final va a quedar a un costadito", sostuvo.