Gianluca Lapadula regresa: “no pensaré en equipos rivales, solo en superar este momento”

'Il bambino’ habló luego de ser operado del tobillo derecho. Ahora será parte de la Selección Peruana en las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas, luego de perderse por lesión los primeros cuatro encuentros.

Gianluca Lapadula dijo que tras la exitosa operación está listo para continuar. “Yo me siento muy bien y tengo que seguir así. Me operé el 27 de julio y volví con el equipo el 20 de octubre", dijo el delantero del Cagliari. Además, dijo que extraña el Perú”.

“Extraño mucho a Perú, a la selección, a mis compañeros y es una lástima que me he perdido los primeros 4 partidos", dijo en entrevista con Depor. Por otro lado, se siente seguro de conseguir buenos resultados ante Bolivia y Venezuela.

“No pude ver los partidos porque aquí era muy tarde, pero creo que tenemos todo para recuperar los puntos, sobre todo en esta fecha, hay que creerlo. Todos los partidos de clasificatorias son muy importantes pero este momento es mucho más importante, no voy a pensar en los equipos rivales, sino solo en superar este difícil momento", explicó el futbolista.

En tanto, reveló que aún tiene en mente la derrota ante Australia, a un paso de clasificar al Mundial en Qatar. “Es algo que no voy a olvidar por la decepción que me dio, pero también es algo que me empuja mucho, me ayuda mucho a sacar algo más de mí mismo, sigue conmigo. La única manera de borrar ese partido es clasificar al Mundial”, aseguró el jugador del Cagliari.

PRÓXIMAS FECHAS

Perú ahora tendrá que enfrentarse ante Bolivia el 16 de noviembre y ante Venezuela el 21 de noviembre, por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas.