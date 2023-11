¡Apagón en Matute! PNP desmiente declaraciones de delegado de Alianza Lima

La Policía Nacional del Perú emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones brindadas por el delegado del Club Alianza Lima en las que sostiene que la decisión fue tomada por "las autoridades (Ministerio Público y PNP) para la interrupción de la iluminación” en el estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute, al final del campeonato de la Liga 1 entre Universitario y Alianza Lima.

“Dicho evento deportivo se desarrolló de acuerdo a la programación, permaneciendo los efectivos policiales en el interior y exterior del estadio, en espera de la culminación; sin embargo, sin comunicación alguna por parte de los organizadores y los representantes antes mencionados, al término del partido, sorpresivamente, se apagaron las luces, poniendo en riesgo la permanencia y salida de los jugadores de ambos equipos y los espectadores que asistieron al recinto”, se lee en el comunicado de la institución policial.

El equipo de prensa de la PNP señala que para este partido se coordinó con antelación con los representantes del FPF, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el IPD, La Gerencia de Desastres y Riesgos de la Municipalidad de Lima y La Victoria, al igual que con representantes tanto de Alianza Lima como de Universitario de Deportes para tomar las acciones correspondientes antes, durante y después de este encuentro deportivo.

¿QUÉ DIJO DELEGADO DE ALIANZA LIMA?

El delegado del club blanquiazul, Tito Ordoñez, señaló que la decisión no fue de la institución y que pronto se darán mayores detalles de lo sucedido.

“Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, señaló Ordóñez, añadiendo que “Ustedes se van a enterar de la realidad y se va a entender cuál fue el motivo, la decisión que tomaron las autoridades”.

FISCALÍA INVESTIGA LO SUCEDIDO EN MATUTE

El Ministerio Público informó que también se encuentra investigando el corte de luz que sucedió en el estadio Alejandro Villanueva, luego de la victoria del equipo crema. El caso fue derivado por la Fiscalía de Prevención del Delito y busca determinar a las personas responsables de los presuntos delitos de exposición de personas al peligro y disturbios en agravio de ciudadanos y agentes de la Policía.