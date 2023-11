Bryan Reyna arremete contra Larriera tras no ser titular ante Universitario: "estoy como la mie***"

Bryan Reyna, jugador de Alianza Lima, se pronunció tras perder la final contra Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute, y expresó su indignación al no haber sido considerado en el equipo titular por el técnico Mauricio Larriera.

“Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mier**. en estos partidos y no es posible, para mí, no arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mier** ahora. Las cosas están así y ya está”, expresó con evidente molestia.

El volante del equipo blanquiazul dio a conocer su distante relación con Mauricio Larriera e indicó que ha tenido cero comunicaciones con el entrenador.

“En todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco pude hablar con él ahora”, indicó a la prensa.

REDES SOCIALES

Sus polémicas declaraciones rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muchos usuarios mostraron su descontento por la actitud del futbolista de 25 años, mientras que otros lo respaldaron, afirmando que Larriera había cometido un error al no considerarlo. Ante las críticas, Reyna subió una foto a sus historias de Instagram con una frase sobre el tema.

“No te sientas mal si no caes bien a alguien. Solo céntrate en mejorar, en avanzar, en alcanzar la mejor versión de ti mismo. Nada más”, se lee.

ALIANZA LIMA VS. UNIVERSITARIO

Universitario se impuso 2-0 ante Alianza Lima en la segunda final de la Liga 1 Betsson y se coronó como campeón nacional de 2023, sumando su estrella 27, según datos de la FPF. Los goles del partido lo hicieron Edison Flores (3') y Horacio Calcaterra (81').