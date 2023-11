Campeón mundial en paraciclismo podría renunciar a Santiago 2023 por falta de apoyo

Otro deportista peruano no tiene apoyo de las autoridades. Este es el caso de Israel Hilario, paradeportista clasificado a Santiago 2023, quien no cuenta apoyo de la Federación de Ciclismo, pese a los constantes pedidos, para brindarle una pieza a su bicicleta.

De acuerdo a Infobae, el deportista nacido en Huánuco señaló que solicitó desde inicios del año el cambio de cuadro, una de las piezas con las que cuenta su bicicleta, pero los responsables ignoraron su pedido. Posteriormente, intentó nuevamente con personal de su federación, pero volvió a ser ignorado.

El joven que es campeón mundial, indicó que la única solución que le han dado es prestarle la herramienta de competencia y no regalársela, lo cual no es factible para Hilario, puesto que radica en España y lo que realmente necesita es una bicicleta nueva que sea suya y con la que pueda competir sin problemas, por lo que señaló que, de no conseguirlo, renunciará al certamen deportivo.

A esta situación se suma que desde agosto pasado se le adeuda dinero por alrededor de los 600 euros, el cual gastó cuando compitió en el Mundial de Glasgow 2023 en Escocia, como parte de su preparación para llegar en óptimas condiciones a Chile. Además, durante dicho campeonato estuvo hospedado en un lugar que no estaba en buen estado.

Cabe destacar que el medallista mundial es parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y Programa de Priorizados Rumbo a Santiago 2023, del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

GANÓ EL ORO EN BRASIL Y DIPLOMA EN TOKIO 2020

Israel Hilario destacó al obtener la medalla de oro en la tercera etapa de la Copa de Brasil de Paraciclismo en ruta 2023. Asimismo, el campeón parapanamericano en Lima 2019, clasificó a los Juegos Olímpicos de Toko 2020, donde quedó en sexto lugar y fue el cuarto representante nacional en recibir un reconocimiento paralímpico del certamen.